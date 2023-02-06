AKP'li Ömer Çelik'ten deprem bölgesinde ittifak propagandası

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:11

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 04:22

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 7.5 ve 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Adana'da basın açıklaması yaptı.

"Hastanelerimizde ve diğer yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlarımız ve altyapımız hazır. Devletimiz güçlüdür. Bütün dualarımız, gayretimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması içindir" diyen Çelik, konuşması sırasında AKP ve MHP propagandası yaptı.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Adana'da da can kayıplarımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem MHP Genel Merkezi milletvekillerimizi, MKYK üyelerimizi bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır, bütün arkadaşlarımız istenildiği taktirde yardımcı olacak şekilde çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepimiz belli illere dağıldık, her ilde bakanlarımız var. Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var. Bu şekilde iller paylaşılmış durumda. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Bu imtihanı inşallah birlik, dayanışma içerisinde hep beraber aşmaya çalışacağız."

TEPKİ YAĞDI

Çelik'in açıklamasına yurttaşlardan gelen bazı tepkiler şu şekilde:

Bugün Bari Siyaset Yapmayın Bu Sizin Devlet Olarak Göreviniz!!



Şu Açıklamaya Bak Ya..https://t.co/GX9tv7n3MA — Devrim Ölmez (@devrimmolmez) February 6, 2023

Ülke olarak kenetlenmemiz gereken bir gündeyiz yapılan açıklamaya bakın edep yahu! https://t.co/Y3xUjtdFTT — Orhan Çelik (@orhangaziclk) February 6, 2023

Allah sizi akıllandırsın inşallah

Bu günde bile biz-siz mi ?

Pes..pes..

Hakkaten akıl tutulması ! — Mehmet AKYÜZ (@MehmetA15046118) February 6, 2023

Millet olarak sahadayız demek zor geliyor siyasi düşünmek insanlık dışıdır — mehmet dil (@mehmetdil) February 6, 2023