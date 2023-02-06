AKP'li Ömer Çelik'ten deprem bölgesinde ittifak propagandası
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 2379 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan depremlere ilişkin yaptığı "Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Hem AK Parti genel merkezi hem de MHP genel merkezi, milletvekillerimizi ilgili bölgelere gönderdik" şeklindeki açıklamaya tepki yağdı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 7.5 ve 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Adana'da basın açıklaması yaptı.
"Hastanelerimizde ve diğer yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlarımız ve altyapımız hazır. Devletimiz güçlüdür. Bütün dualarımız, gayretimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması içindir" diyen Çelik, konuşması sırasında AKP ve MHP propagandası yaptı.
Çelik sözlerine şöyle devam etti:
"Depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Adana'da da can kayıplarımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem MHP Genel Merkezi milletvekillerimizi, MKYK üyelerimizi bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır, bütün arkadaşlarımız istenildiği taktirde yardımcı olacak şekilde çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepimiz belli illere dağıldık, her ilde bakanlarımız var. Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var. Bu şekilde iller paylaşılmış durumda. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Bu imtihanı inşallah birlik, dayanışma içerisinde hep beraber aşmaya çalışacağız."
TEPKİ YAĞDI
Çelik'in açıklamasına yurttaşlardan gelen bazı tepkiler şu şekilde:
Depremde bari siyaset yapmayın.. #ömerçelik https://t.co/sZ6HpD7SVp— UK (@TradeViop) February 6, 2023
Bugün Bari Siyaset Yapmayın Bu Sizin Devlet Olarak Göreviniz!!— Devrim Ölmez (@devrimmolmez) February 6, 2023
Şu Açıklamaya Bak Ya..https://t.co/GX9tv7n3MA
Ülke olarak kenetlenmemiz gereken bir gündeyiz yapılan açıklamaya bakın edep yahu! https://t.co/Y3xUjtdFTT— Orhan Çelik (@orhangaziclk) February 6, 2023
Allah sizi akıllandırsın inşallah— Mehmet AKYÜZ (@MehmetA15046118) February 6, 2023
Bu günde bile biz-siz mi ?
Pes..pes..
Hakkaten akıl tutulması !
Millet olarak sahadayız demek zor geliyor siyasi düşünmek insanlık dışıdır— mehmet dil (@mehmetdil) February 6, 2023
Devlet olarak değil yani.yazıklar olsun— karakan (@bekir43644131) February 6, 2023
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