Demirtaş'tan 'Kahramanmaraş depremi' mesajı, yapılması gerekenleri açıkladı: 'Yarın çok geç olabilir'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:51

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:51

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmalara katılmak isteyen gönüllüler, doktorlar, hemşireler bölgeye gitmek için bekliyor. Bu kişilerin hızla koordine edilip bölgeye götürülmesi gerekir.

Ayrıca TSK’ye ait tüm sahra hastaneleri, iş makineleri, seyyar mutfak ve benzeri araç gereçler tek başına bile yeterli olur. Neden tümünü bu geceden devreye sokmuyorsunuz? Yarın çok geç olabilir.”