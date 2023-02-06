Son Dakika: Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı 1762'ye yükseldi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:19

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:43

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı gerçekleşen 7.7'lik depremin ardından öğlen 13.24 itibarıyla 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1762'ye yükseldi. Çok sayıda ilde yıkıma neden olan depremlerde, 12 bin 68 kişi ise yaralandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606.

Personel sayısı olarak da 10 bin 176 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. 6 bin 800 civarında enkazdan çıkarılan vatandaş var şu anda.

Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde afetzedelere ve deprem bölgesine bağış yapma isteği geliyor. AFAD'ın bağış hesapları var. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız AFAD'ın internet adresinde bulunan, aynı zamanda Twitter hesabından da yayınladığımız hesaplar üzerinden ve kısa mesajlarla bağış yapabilirler."