Son Dakika: Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı 1762'ye yükseldi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:19
Son Dakika: Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı 1762'ye yükseldi
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı gerçekleşen 7.7'lik depremin ardından öğlen 13.24 itibarıyla 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.  AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1762'ye yükseldi. Çok sayıda ilde yıkıma neden olan depremlerde, 12 bin 68 kişi ise yaralandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606.

Personel sayısı olarak da 10 bin 176 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. 6 bin 800 civarında enkazdan çıkarılan vatandaş var şu anda.

Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde afetzedelere ve deprem bölgesine bağış yapma isteği geliyor. AFAD'ın bağış hesapları var. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız AFAD'ın internet adresinde bulunan, aynı zamanda Twitter hesabından da yayınladığımız hesaplar üzerinden ve kısa mesajlarla bağış yapabilirler."


kahramanmaraş deprem depremler

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde hava sıcaklığı kaç derece? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır hava durumu...

Deprem bölgesinde hava sıcaklığı kaç derece? Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır hava durumu...
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem: Enkaz altındaki AKP'li vekili arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem: Enkaz altındaki AKP'li vekili arama çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 1651'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 1651'e yükseldi

En Çok Okunan Haberler