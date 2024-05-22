AKP'li Ömer Çelik'ten 'Seferberlik tüzüğü' yanıtı: 'Değişen savaş koşulları, etrafta değişen jeopolitik gelişmeler...'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:57

Güncelleme: 22.05.2024 - 19:00

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenlendi.

Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MKYK toplantısının girişinde kapsamlı bir değerlendirme yaptığını bu değerlendirmenin iç ve dış politikayla ilgili olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILMAYACAK

İran devletine kardeş İran halkına taziyelerimizi sunduklarını ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ve beraberindeki heyetin bu şekilde bir kaza hayatlarını kaybetmesi gerçekten de üzücüdür. Bu zor günlerinde kardeş İran milletinin de yanındayız. Bugünde Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Türkiye Cumhuriyet adına katılacaklar.

Dünyada bu tip kazalar olduğu zaman geçmişte Türkiye'de de bunlara zamanında ulaşabilmek, zamanında müdahale edebilmek bir imkan ve kabiliyet meselesidir. Bu çerçevede bizden talep edilen anında yerine getirilmiştir. AKINCI İHA ve gece görüşlü helikopter gönderilmiştir. Ayrıca AFAD ekipleri gönderilmiştir. Tabii AKINCI İHA'nın çok kısa bir zaman içerisinde, çok uzun ve zorlu hava koşullarında bir uçuş gerçekleştirerek merhum şahsiyetlerin yerini tespit etmesi, Türkiye'nin bu konudaki imkan ve kabiliyetinin nasıl geliştiğini göstermesi bakımından da fevkalade önemlidir. Dolayısıyla bu alanda bu teknolojiyi milletimize kazandıranlara bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu alandaki Türkiye'nin öncü rolünün aynı şekilde devam etmesi gerektiğine dair de bir kere daha böyle bir ortaya çıkmış” ifadelerini kullandı.

SOKAK KÖPEKLERİ KONUSU

Çelik bir gazetecinin ‘Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme olduğu ifade edildi. Çalışmalar ne durumda? Taslakta uyutmayla ilgili bir seçenek olduğu da yine iddia nasıl yorumlarsınız?’ sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Adı üstünde taslak. Bununla ilgili olarak toplumda birbirine zıt çeşitli talepler var. Biliyorsunuz bu çerçevede henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta meclise gelmesi planlanıyor. Ama dediğim gibi taslak üzerinde ortadaki bütün görüşler tartışıldığı çalışma var, çalışma devam ediyor.”

"DEĞİŞİM OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİLDİR"

AKP Rize İl Başkanı’nın istifasıyla ilgili soru üzerine Çelik, "Bir değişim sürecinin başlangıcı vesaire diye bir takım yorumları gördüm. AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değildir. Biz geleneklerimizi hem şimdiye kadarki tecrübelerimizi koruyarak sürekli değişim içerisinde olan bir partiyiz. Teşkilat başkanlığımızın olağan gündemi var. Olağan gündemi de şu. Bu çerçevede çeşitli yerlerde pekiştirmeyle ilgili adım atılacak. Bazı yerlerde değiştirmeyle ilgili atılacak. Bazı yerlerde görev değişimi olacak. Teşkilat başkanlığı bazı yerler vekaletle devam ediyor. Bu vekaletle devam eden yerlerin asalete çevrilmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla teşkilat başkanlığının olağan gündemi içerisinde gerçekleşecek. Bugün yarın da başka illerle ilgili bu şekilde şey olacak, tasarruf olacak. Dolayısıyla bu AK Parti Teşkilat Başkanlığımızın olağan gündemi çerçevesinde yürüyen işler bunları” şeklinde cevap verdi.

"DEĞİŞEN SAVAŞ KOŞULLARI..."

“Dün gece seferberlikle ilgili tüzük kaldırılıp yönetmenliğe çevrilince epey bir gündem oldu. sosyal medyada. Ne oluyor diye. Esasında burada olağan bir gündem arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş teknolojileri, değişen savaş koşulları, etrafta değişen jeopolitik gelişmeler etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Bu tabii Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda el Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin katkısıyla gerçekleşiyor. Ama tabii burada bu seferberlik meselesinde stratejik olan esas şudur biliyorsunuz. Herhangi bir Allah göstermesin savaş durumunda bütün milli güç unsurların, bütün kurumlardaki ve sivil toplumdaki, bütün güç unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verecek ona onun emrine verilecek şekilde koordine edilmesi esastır. Yani bir Allah göstermesin bir savaş grubu olduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletimizin egemenlik haklarını ve güvenliğini sağlayacak şekilde bütün milli güç unsurları nasıl edilecektir 90'lı yılların koşullarında hayata geçmiş olan bu belge 6-7 kere küçük değişikliklere uğradı. Daha sonra teknik sebeplerle tüzüğün düzenleyici olmaktan çıkması, yönetmenliğin düzenleyici bir belge haline gelmesiyle de esasında 2011 yılından itibaren çeşitli kurum bütün bakanlıklardan, bütün kurum ve kuruluşlardan yani milli güç unsuru diyebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlama ve muhafaza etmeyle ilgili olarak değerlendirilebilecek herkesin görüşleri alındı.

Esasında daha önce bu değerlendirilecek daha deprem gündemi de girmiş oldu Tabii bu arada işte sizinle de sık sık paylaşıyoruz. Çok büyük değişiklikler oluyor dünyada, ülkelerin güvenliğinin korunmasıyla ilgili. Ama bu belge daha önceden çalışılmaya başlamıştı. Araya deprem gündemi de girdi. Şimdi bütün bu şeyler milli güç unsurları bir savaş durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi koruma misyonuna nasıl destek verecekler nasıl emrine girecek. Bu şekilde bütün kurumların ve görüşleri alındı. Bu görüşler arasındaki tenakuzlar giderildi. Yeni jeopolitik gelişmeler ışığında veya yeni teknolojik gelişmeler ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği için en üst düzeyde yapılması gerekenlerin koordinasyonu nedir? Buna karar verildi. Yönetmelik olarak yayınlandı. Yani olağan bir işlemdir, olağan bir şekilde güncellenmiştir. Herhangi bir özel konuya ya da özel gündeme dönük olarak bu adım atılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine dönük olarak bu belgenin olgunlaştırılmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle hayata geçmiştir."

AKP MKYK ise 3 saat süren toplantının ardından sona erdi.