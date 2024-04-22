CHP'li Torun'dan 'böcek istilası' isyanı: Tarım ve Orman Bakanlığı'na seferberlik çağrısı
CHP Ordu Milletvekili Torun, Ordu'da bazı bölgeleri istila ederek yurttaşlara zorluklar yaşatan kokarca böcekleriyle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve davet etti.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da uzun süredir bazı bölgeleri istila eden ve yurttasşara zorluklar yaşatan kahverengi kokarca böcekleriyle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'seferberlik ilan etmesi' gerektiğini söyledi.
''GÜNAYDIN''
Torun, "Bütün fındık bahçelerini talan eden, Ordudaki tarım ve hayvancılığı tarumar eden kokarcaların kışlaklardan çıktığını ve kışlak çevrelerinin ilaçlanması gerektiğini söylüyor İl Müdürlüğü. Günaydın" dedi.
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