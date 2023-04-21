AKP'li Özhaseki, bayram namazı sonrası konuştu: Ezan, vatan, millet düşmanlarının bu milletin başından uzaklaşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de kıldığı bayram namazı sonrası cami önünde kameraların karşısına geçti. Bayram tebriğinde de seçim gündemini alet etmekten geri durmayan Özhaseki, "Ezan, vatan ve millet düşmanlarının bu milletin başından uzaklaşmasını Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bayram namazını kıldığı Kayseri'deki Cami Kebir'in önünde açıklamalarda bulundu.
AKP'li Mehmet Özhaseki, “Tüm Kayserili hemşerilerimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara da huzurla eriştirsin diye de dua ediyoruz. Bu bayrama biraz buruk girdik ama en azından Ümmet-i Muhammed’in gayreti ile tüm müminlerin duasıyla, tüm belediyelerimizin gayretleriyle oradaki yaraları sarma açısında da büyük faaliyetler oluyor. Oradaki kardeşlerimize üzülüyoruz ama bir taraftan da yardım eden kardeşlerimizi görünce büyük bir millet olmanın da onurunu yaşıyoruz. Allah oraya yardım eden, gayret edip oralarda zaman geçiren, emeğini, alın terini döken tüm kardeşlerimizden razı olsun diye dua ediyoruz ve nice bayramlara huzurla eriştirsin diye de duamızı devam ettiriyoruz" dedi.
Sözlerinin devamında seçim gündemine giren Özhaseki "Yaklaşan seçimlerimizin de ülkemizin birliğine, dirliğine, düzenine, okunan ezanlara ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Ezan, vatan ve millet düşmanlarının da bu milletin başından uzaklaşmasını Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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