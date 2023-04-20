Keramet ihalede: Yandaşın anketine Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...

Son 10 yılda kamudan 22 milyon TL değerinde 57 ayrı ihale alan GENAR Araştırma'nın anketinde AKP, ilk kez yüzde 40'ın altına düştü ancak Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde kaldı. Son iki ayda yaklaşık yüzde 3'e yakın oy kaybı yaşayan AKP yüzde 39,1'de kalırken CHP yüzde 26,2, HDP yüzde 10,6 oy aldı. Cumhurbaşkanı adaylığında Erdoğan'ın yüzde 51,7 olarak çıktığı ankette, "Kim kazanır?" sorusuna MHP'lilerin verdiği yanıtın oranı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 21:16
Keramet ihalede: Yandaşın anketine Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma şirketinin müdürü İhsan Aktaş, son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Katılımcılara, "Bugün bir milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen ankette, AKP, Genar'ın bir anketinde ilk kez yüzde 40'ın altında çıktı. CHP, geçtiğimiz aya göre oyunu yüzde 3 artırırken HDP yüzde 10,6 aldı, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları birbirine yakın çıktı. 

TİP'TEN BÜYÜK ATAK

Meclis'te dört milletvekili ile gösterdiği performansla dikkat çeken Türkiye İşçie Partisi (TİP) aldığı yüzde 2,7'lik oy oranıyla 6'ncı parti olmayı başardı. TİP'in ardından yüzde 2,6 ile Memleket Partisi, yüzde 1,6 Yeniden Refah Partisi (YRP) ve yüzde 2,5 ile diğer partiler yer aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI...

Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranında ise Erdoğan yüzde 51,7, Kılıçdaroğlu yüzde 48,3 oy aldı. Çapraz tabloda katılımcıların tuttuğu parti ile hangi adayın kazanacağı sorusuna ise AKP'lilerin yüzde 98,2'si Erdoğan yanıtı verirken CHP'lilerin yüzde 92,1'i Kılıçdaroğlu dedi. MHP'li seçmenin yüzde 13,4'ü ise Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı görüşünü paylaştı.


Genar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan AKP CHP İyi Parti

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