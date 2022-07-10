AKP'li Özlem Zengin: 'Muhalefetle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum'

10 Temmuz 2022 Pazar, 15:01

Ankara'da siyasi partiler arasında, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Her parti, ayrı ayrı kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. 3 kişiden oluşan kabul heyetleri, diğer partilerin ziyaret heyetlerini kabul ederek bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığında, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın'ın yer aldığı AKP'nin kabul heyeti, ilk olarak Parti Meclisi üyeleri Pınar Uzun, Deniz Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Aliye Ersever ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Şule Dalbudak'tan oluşan CHP heyetini kabul etti.

Özlem Zengin, bayramlaşmada CHP heyetine çikolata ve Tokat çöreği ikram etti.

MHP HEYETİNİN ZİYARETİ

AKP'li Zengin, pandemi döneminde uzaktan gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerini hatırlatarak, "Biz siyasetçiler hep kalabalıktan ve yalnız kalamamaktan şikayet ederdik fakat hep deriz ya 'Yalnızlık Allah’a mahsus'. Tek başına yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu, kendi kendimizi iyi etmenin en önemli yollarından bir tanesinin 'birlikte yaşamak' olduğunu görmüş olduk. Burada farklılıklar da bizim için çok önemli, çok kıymetli ve birbirimizi tamamlayan unsurlar. Biraz önce CHP heyeti bizler ile birlikteydi. Mesela ben çok mutlu oluyorum, muhalefetten arkadaşlarımız ile birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum" dedi.

AKP'de daha sonra Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ziyaretleri oldu.