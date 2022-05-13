AKP'li Özlem Zengin'den Yeni Şafak'a tepki: 'Kullanmadığım kelimeleri benim ağzımdan yazamazsınız'
Yeni Şafak gazetesinin "Özlem Zengin: Mehmet Boynukalın'ın istifasıyla Ayasofya özgürleşti" haberine AKP Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den tepki geldi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AKP'ye yakın Yeni Şafak'a kendisiyle ilgili yayımladığı haber üzerine tepki gösterdi.
Özlem Zengin'e, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında, camiye çevrilen Ayasofya'nın eski baş imamı Mehmet Boynukalın'la yaşadığı polemik soruldu.
Sunucunun "Sayın Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı" sorusuna "Farkındaysanız hiç ismini ağzıma almıyorum. Ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum. Ayasofya kimsenin sıfatı değil. Tek başına, müstakil" sözleriyle yanıt verdi.
Zengin’in bu sözleri Yeni Şafak gazetesinde “Özlem Zengin: Mehmet Boynukalın'ın istifasıyla Ayasofya özgürleşti” başlığıyla haberleştirildi.
Zengin bunun üzerine Twitter hesabından Yeni Şafak'ın internet sitesine seslenerek "Benim kelimelerimi haberinizin manşeti yapacaksanız sadece ve sadece benim kullandığım haliyle yazmak esastır. Kullanmadığım kelimeleri telaffuz etmişim gibi benim ağzımdan yazamazsınız" ifadelerini kullandı.
Camiye çevrilen Ayasofya'da baş imamlık görevine getirilen Mehmet Boynukalın, geçen sene 8 Mart'la ilgili tepki çeken sözlerinin ardından görevinden alınmıştı.
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