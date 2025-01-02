AKP'li Şamil Tayyar'dan iktidara Ahmet Türk sorusu: Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyum atadık?

Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:36

Güncelleme: 02.01.2025 - 19:39

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, bugün yaptıkları ziyaretler kapsamında TBMM Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.

'İmralı heyeti' olarak adlandırılan heyette yerine kayyum atanan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk de yer aldı.

"TUHAFLIK YOK MU?"

Heyette Ahmet Türk'ün de yer almasını ve Türk'e atanan kayyumu değerlendiren AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu işte bir tuhaflık yok mu?" dedi.

Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

"DEM’li Mardin Belediyesine kayyım atadık. Terör iltisaki nedeniyle Ahmet Türk’ün başkanlık görevine son verdik. Aynı Türk, terör sorunun çözümü için akil kişi, trafiğin kilit ismi oldu. Devletin zirvesinde dolaşıyor, tüm kapılar açılıyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyım atadık? Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu?

İlkesel değil konjonktürel davranıldığında uzun vadede kimsenin kazandığını görmedik, bundan sonra da görmeyiz. Hatırlatalım."