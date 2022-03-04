AKP'li Şamil Tayyar'dan, istifa eden Pakdemirli'ye: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Bakanlık görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'yi hedef aldı. Şamil Tayyar "Bekir Pakdemirli’nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.
Pakdemirli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen istifası üzerine AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir yorum geldi.
Şamil Tayyar'ın Twitter hesabı üzerinden yazdığı mesajında, Bekir Pakdemirli'nin yerine Bakanlık görevine getirilen Prof. Dr. Vahit Kirişçi'yi kutlarken Pakdemirli için ise "kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim" dedi.
Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı
- En başarılı belediye başkanları belli oldu
- Ethem Sancak'tan Rus kanalına Bayraktar yorumu!
- Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına isyan ettiler
- 7 işçi ölmüştü: Havai fişek fabrikasının arazisi satışta
- İzmir'in futbolla sınavı
- Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor
- Yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi o sözleriyle gündemde
- 'Doktorların en büyük cezası Fahrettin Koca'
- Kartal'dan Özil açıklaması: Adaletli olmak zorundayım