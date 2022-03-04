AKP'li Şamil Tayyar'dan, istifa eden Pakdemirli'ye: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Bakanlık görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'yi hedef aldı. Şamil Tayyar "Bekir Pakdemirli’nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 11:50
AKP'li Şamil Tayyar'dan, istifa eden Pakdemirli'ye: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.

Pakdemirli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen istifası üzerine AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Şamil Tayyar'ın Twitter hesabı üzerinden yazdığı mesajında, Bekir Pakdemirli'nin yerine Bakanlık görevine getirilen Prof. Dr. Vahit Kirişçi'yi kutlarken Pakdemirli için ise "kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:


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