AKP'li Şamil Tayyar'dan, istifa eden Pakdemirli'ye: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim

04 Mart 2022 Cuma, 11:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.

Pakdemirli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen istifası üzerine AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Şamil Tayyar'ın Twitter hesabı üzerinden yazdığı mesajında, Bekir Pakdemirli'nin yerine Bakanlık görevine getirilen Prof. Dr. Vahit Kirişçi'yi kutlarken Pakdemirli için ise "kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle: