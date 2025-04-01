AKP’li Şamil Tayyar hukuku unuttu! ‘Sayın Cumhurbaşkanımız kayyum atamak isterse, atar'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Kayyum atamaya karar vermişse, istişare eder, kendince bir strateji güder ama kesin karar vermiş ve sonuçlarını bilerek o yolda yürümek istiyorsa yürür. Bunu korkmayla izah etmek akıl dışıdır ve bir kasıttır, tanımamaktır. Atayacaksa atar yani…” dedi.

AKP’li Şamil Tayyar hukuku unuttu! ‘Sayın Cumhurbaşkanımız kayyum atamak isterse, atar'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 21:09

TGRT'deki Medya Kritik programında konuşan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, canlı yayında yaptığı konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Asla korkacak birisi değil. Sayın Cumhurbaşkanımıza iyi niyetli yaklaştığınızda elindeki ekmeği bile alırsınız. Ama meydan okur tehdit ederseniz, başını koyar asla size taviz vermez" dedi.

"KAYYUM ATAMAK İSTERSE ATAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kayyum atanmasıyla ilgili tartışmalara da değinen Tayyar, “Kayyım atamaya karar vermişse, istişare eder, strateji belirler ve sonuçlarını bilerek o yolda yürür” ifadelerini kullandı.

Tayyar konuşmasında şunları belirtti:

"Dışarıdan tanımadıkları için yanlış yorumlar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, 22 23 yıllık siyasi performansı, tecrübesi, yaşanmışlıklarla ortaya net bir şekilde koyuyor. Ürkecek, korkacak biri değil. Sayın Cumhurbaşkanımıza iyi niyetle yaklaştığınızda elindeki ekmeği dahi alırsınız. Ama posta koyarsanız, meydan okursanız, tehdit ederseniz başını koyar, kellesini koyar ama asla size taviz vermez. 22-23 yılda korkarak, birinin tehdidiyle karar verecek biri asla değil. Kayyum atamaya karar vermişse, istişare eder, kendince bir strateji güder ama kesin karar vermiş ve sonuçlarını bilerek o yolda yürümek istiyorsa yürür. Bunu korkmayla izah etmek akıl dışıdır ve bir kasıttır, tanımamaktır. Atayacaksa atar yani... "


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