AKP'li Adil Karaismailoğlu Özgür Özel'in kayyum iddiasına yanıt verdi: CHP'den tepki gecikmedi!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:50

Güncelleme: 31.03.2025 - 18:53

CHP lideri Özgür Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı konuşmasında Ulaştırma ve Altyapı eski bakanı, AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanmak istendiğini iddia etmişti.

Özel, "Saraçhane’ye kayyumu yollamak istemişken, adında ‘Adil’ olan, eskiden buranın genel sekreteri Türkiye’nin bakanlık mevkiini işgal etmiş, trolden bozma, siyasetçi olamamış birisi avuçlarını ovuşturup ‘Aman İBB’ye başkan oluyorum…’ dedi. Başbakan koydu olmadı, Meclis Başkanı koydu olmadı, İstanbullu ‘çek elini’ dedi. Bir ‘Ulaştırma Bakanı’ eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" ifadelerini kullanmıştı.

KARAİSMAİLOĞLU YANIT VERDİ, BAŞARIR 'SAYIŞTAY' DEDİ

Özel'in bu sözlerine yanıt veren AKP'li Karaismailoğlu ise şöyle dedi:

"Trabzon gezisi fiyaskoyla sonuçlanan; yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, irtikap ve yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekârlığında yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremeyen Özgür Özel, yalanlarıyla saldırmaya devam ediyor.

Halkımız, gerçek hizmeti ve samimi siyasetçiyi ayırt edebilecek bir iradeye sahip olduğu için, ülkemizi kutuplaştıran ve millet iradesine gölge düşürmeye çalışan siyasetçilere Trabzon’da da itibar etmemiştir.

İcraat siyasetinden, devlet ciddiyetinden, kürsü ve konuşma adabından nasibini alamamış birinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP’nin genel başkanlık koltuğunu işgal etmesi, CHP’nin en acıklı hikayesidir.

CHP’li Adıyaman belediye başkanının da bizzat yalanladığı, hiç yaşanmamış bir olayı yeniden gündeme getiren Özel, malesef provakatif omurgasızlığı tercih etmiştir.

Koltuk telaşında olanlar, hizmet yarışında olanları hiçbir zaman anlayamaz."

"KOLTUK TELAŞINDA OLAN BİZ DEĞİLİZ"

Karaismailoğlu'nun yanıtını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Başında bulunduğun kurumun yüzlerce ihalesi usulsüz olarak Sayıştay’ın raporlarına yansımışken, Danıştay yaptığınız ihaleleri iptal ederken, ihale verdiğin firmaların özel jetleriyle tatile giderken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgilerinin çalındığını arsızca açıklarken utanmanın olmadığını biliyorduk! Eğer ki bir omurgasız varsa o da sen ve senin gibi o koltukta oturmayı hak etmeyenlerdir! Unutma, koltuk telaşında olan biz değiliz, asıl koltuk telaşında olan “koltuğum altımdan gitmesin” diye son çırpınışlarını yapan sizlersiniz!" ifadelerini kullandı.