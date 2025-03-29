SMS ile evine el konuldu: 'Evimize de kayyum atadılar!'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:47

Güncelleme: 29.03.2025 - 10:47

Hatay Gazi Mahallesi’nde yaşayan yurttaşların az hasarlı evleri, geçen sene rezerv alana alınarak binalarının kapılarına 20 gün içinde boşaltmaları için tebligat asıldı.

Evlerinden çıkmak istemeyen yurttaşlar süreci mahkemeye taşıdı. Mahallede yaşayanlardan biri olan Yılmaz Orak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na ve Hatay Valiliği’ne dava açtı.

Hatay 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme, binanın rezerv alanda bulunduğunu ancak proje dışında kaldığını kaydederek ‘yürütmenin durdurulmasına’ karar verdi.

SMS İLE EL KOYDULAR!

BirGün'ün haberine göre kararın ardından evinin koruma altına alınması için açtığı dava sürerken Yılmaz Orak’a Defne Tapu Müdürlüğü’nden bir mesaj gönderildi.

Mesajda, az hasarlı evinin tapusuna el konulduğu kaydedilerek “Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Defne Tapu Müdürlüğü’nde 6306 Sayılı Kanunun 6/A maddesi uyarınca devir işlemi yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

"EVİMİZE DE KAYYUM ATADILAR"

Orak, yetkililerin sık sık binalarına geldiğini ve hasar durumları için karot örneği almaya çalıştığını söyledi. Evine gelirler korkusuyla dışarı çıkmadığını söyleyen Orak yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Mahkemeye verdikten sonra sürecimiz başladı, devam eden bir sürecim var. Mahkemeden bir karar çıktı ve mahkeme evimizin rezerv alanda olduğunu ama proje içinde almadığını belirtti. Yapılan incelemelerde de evimin oturulabilecek durumda olduğu kaydedildi. Artık evimin koruma altına alınmasını beklerken tapu müdürlüğünden mesaj geldi. Tapuma el konuldu. Kaymakamlığa, İdare Müdürlüğü’ne ve Defne Tapu Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdim. Pes etmiyorum. Süreç nereye kadar uzanır bilmiyorum ama evden çıkmayacağım. Karot örneği almak için evime geliyorlar ama vermeyeceğim. Evimin hasar durumunu çıkarları uğruna bile değiştirirler. Mahallede mahkeme süreci devam eden binalar var. Karot örneği alınanlar ise mağdur edildi. Evlere ihtiyacımız var. Barınma sorunu varken benim az hasarlı evimden ne istiyorlar? Yıkmasınlar. Devletten hiçbir şey beklemiyoruz. Kendi halimize bırakın. Evimize de kayyum atadılar.”