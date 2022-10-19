AKP'li Taner Yıldız'dan 'Bartın' açıklaması: Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah'a hesap vereceğiz

19 Ekim 2022 Çarşamba, 21:02

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla tüm partiler tarafından verilen araştırma önergeleri görüşüldü.

Önerge, Meclis'te grubu olan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oybirliği ile kabul edildi. Meclis, bir komisyon kurarak, Bartın’da 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasını araştıracak.

AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Genel Kurul'da "Gerçekler, yalnızca bu dünyadaki verilecek hesap makamları ile alakalı değildir. Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah'a hesap vereceğiz... NASA, bugüne kadar 135 tane uzay mekiği fırlattı. Her fırlatmada 1,5 milyar dolarlık maliyeti olan bir yapıyla gitti, iki tane ölümlü kazası var" diye konuştu.

"DÜNYA VARDIR, AHİRET VARDIR. HER BİRİMİZ ALLAH'A HESAP VERECEĞİZ"

AKP adına söz alan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da şunları söyledi:

Gerçekler, yalnızca bu dünyadaki verilecek hesap makamları ile alakalı değildir. Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah'a hesap vereceğiz. Bununla alakalı da herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülmesi söz konusu olabilemeyecektir. Bundan daha tabii ne vardır. Bir insanının kanun karşısında haklı oluşu, bütün vicdanları aynı oranda rahatlatmayabilir.

AKILALMAZ NASA ÖRNEĞİ

NASA, bugüne kadar 135 tane uzay mekiğini fırlattı. Her fırlatmada 1,5 milyar dolarlık maliyeti olan bir yapıyla gitti, iki tane ölümlü kazası var. NASA'nın bütün stratejilerini değiştiren biliyorsunuz, Columbia ve Challenger ile beraber bunun üzerinde araştırma grupları kuruldu. Bunu şunu için söylüyorum bir mühendis olarak, yalnızca 180 bin metreküp gazın deşarj olup da patlamanın olmadığı zaman var, bunun onda biri gazın deşarj olup da patlamanın olduğu zaman var. Tabii ki bunun teknik bir sebebi var. Sebepsiz olmuyor bu. Bir ateş vesilesi mi oldu, bir kıvılcım oluşturacak bir zemin mi oldu; bunları söylemek için şu an erken.

"HER BİRİMİZ, DÜNYADAKİ VERECEĞİMİZ HESAPLA BERABER AHİRETTE DE HESABI VERECEĞİZ"