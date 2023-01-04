AKP'li Tayyar'dan dikkat çeken 'memur ve emekli maaşı zammı' çıkışı: 'Maalesef beklentilerin gerisinde kaldı'
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, memur ve emekli maaşına zamla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tayyar, "Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, maalesef beklentilerin gerisinde kaldı" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken "maaş zammı" çıkışı geldi. Tayyar sosyal medyadan paylaşımında, "Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, maalesef beklentilerin gerisinde kaldı" dedi.
Tayyar mesajının devamında şunları kaydetti:
"Memur da emekli de mutlu değil. Oysa sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve EYT kararı büyük memnuniyet oluşturmuştu. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır."
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, maalesef beklentilerin gerisinde kaldı.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 3, 2023
Memur da emekli de mutlu değil.
Oysa sözleşmelilere kadro,
asgari ücret ve EYT kararı büyük memnuniyet oluşturmuştu.
İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır.
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