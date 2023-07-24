AKP'li Tevfik Göksu, 'stüdyoda namaz' fotoğrafı için konuştu: 'Münasebetsizlik...'
CNN Türk yayın arasında namaz kıldığı ana ait bir fotoğrafı 'sızdırılan' Tevfik Göksu, o fotoğrafın nasıl çekildiğine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayın arasında namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, Tevfik Göksu'nun fotoğrafını bugünkü köşesine taşıdı.
"Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım" diyen Hakan, konuyu Tevfik Göksu’ya sorduğunu ve “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” yanıtını aldığını söyledi.
"Meseleyi yerli yerine oturtalım: Bir politikacının namaz kılarken çekilmiş fotoğrafının yayılmasını arzu etmesi, onun namaza yabancılaşması anlamına gelir" diyen Coşkun, Göksu'yu da "Namazı hayatının doğal bir parçası haline getiren Tevfik Göksu ise namaza yabancılaşacak biri değildir" diyerek savunmaktan da geri durmadı.
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