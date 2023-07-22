Tevfik Göksu 'seçim çalışmalarını' hızlandırdı
Adı önümüzdeki yerel seçimlerde AKP'nin İBB adayları arasında geçen Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada AKP'ye yakın hesaplar tarafından paylaşıldı. Yurttaşlar sosyal medya aracılığıyla yaptıkları yorumlarda ismi son dönemde muhtemel İBB adayları arasında geçen Göksu'ya ilişkin "Seçim çalışmalarına erken başladı" ifadelerini kullandı.
İşte o yorumlardan bazıları:
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