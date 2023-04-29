İmamoğlu yeni 25 metrobüsün hizmete alım töreninde konuştu: AKP’li Tevfik Göksu’ya 'Gülerek takip ediyorum' yanıtı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:42

Güncelleme: 29.04.2023 - 13:45

İETT Edirnekapı garajında gerçekleştirilen törenle 25 yeni araç metrobüs filosuna dahil edilerek hizmete alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda bir konuşma yaptı.

İstanbul'da ulaşımın öneminin çok yüksek olduğunu ve İETT'nin toplam ulaşım ağında en büyük rolü üstlendiğini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Günde 55 bin farklı otobüs seferi ve 6 bin 300 otobüs seferi gerçekleştiriliyor. İstanbul'da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiriliyor. 1 milyar 250 milyon. Metrobüs hattımız ise bu konuda en dinamosu diyebiliriz. 684 metrobüs aracımız hizmet veriyor. 2023 yılında 92 adet yüksek yolcu kapasiteli, yeni, yerli ve güçlü metrobüsü daha İstanbul'a kazandıracağız. Bu konuda arkadaşlarım etkin bir çalışma içerisinde. Böylece son 2 yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 252 olmuş olacak. Metrobüs filosunun yüzde 40'ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2022 yıl başında 11 iken 2023 yılında 8 yaşa inmiş olacak. Bu yıl filomuza katılan 92 Metrobüs'ten 72 tanesi 25 metre uzunluğunda ve 280 yolcu kapasite. Tabii aynı zamanda duraktaki birikmeleri de engelleyen önemli bir avantaj sağlıyor, Akia marka yerli üretim. 20 tanesi ise 21 metre uzunluğunda ve 200 yolcu kapasiteli. O da yerli bir marka, Otokar marka. Yerli üretim araçlar" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'un bu acil ihtiyacını gidermemiz İstanbulluların sorununu çözmemiz Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülmedi. İşin özeti bu Meclisin oy birliğiyle karar verdiği, bakın o mecliste Sayın Cumhurbaşkanı'nın mensubu olduğu ve her projeyi parti projesi diye anlattığı bir ortamda kendisi meclisinin onay verdiği bir sürece hem bir onay vermediği gibi o günden bugüne 2021 bir yılının başından itibaren ne yazık ki yatırım planına alınmasını uygun görmedi."

"AÇIKLAMALARI BURADAN GÜLEREK TAKİP EDİYORUM"

İmamoğlu, İBB AKP Grup Başkanvekili ve AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya da isim vermeden göndermede bulundu. İmamooğlu, "TEİAŞ'ın iş kazası yaparak patlattığı İSKİ borusu üzerinden bir propagandayla İstanbul'u su götürüyor diyen bir ilçenin belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o partinin grup başkan vekilinin aklı evvel açıklamalarını buradan gülerek takip ediyorum. Yani orada böyle bir kazayı, hemen ben bunu nasıl paylaşırım diyen. Çocuk aklı diyorum, başka bir şey değil. Demiyorum, vazgeçtim. Çünkü çocukların aklı büyüklerden çok daha yukarıda, çocuklardan özür diliyorum bu arada. O tür açıklamaları yapan siyasileri de modası geçmiş siyasileri de gülerek takip etmeye devam edeceğim. Bundan sonra İstanbul'da kamuyu zarara uğratacak yatırımların devri bitmiştir. Çok yakında bütün Türkiye'de de bitecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diyerek sözlerini noktaladı.

Tören sonrası İETT Genel müdürü ile birlikte yeni araçlara binen İmamoğlu, garaj içerisinde tur atarak metrobüsleri test etti.