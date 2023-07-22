Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:31

Güncelleme: 22.07.2023 - 16:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları sosyal medyada AKP'ye yakın hesaplar tarafından paylaşıldı. Yurttaşlar sosyal medya aracılığıyla yaptıkları yorumlarda ismi son dönemde muhtemel İBB adayları arasında geçen Göksu'ya ilişkin "Seçim çalışmalarına erken başladı" ifadelerini kullandı. Tevfik Göksu'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi partilerde görev yaptığını merak ediyor. Peki, Mehmet Tevfik Göksu kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Tevfik Göksu hangi partili? İşte, Tevfik Göksu hakkında merak edilenler...

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğdu. İlkokulu Gölbaşı’nda, liseyi İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde tamamladı. Doktora çalışmalarını ise, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Aktif siyasete erken yaşlarda başlayan ve yaşamı boyunca devam eden Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Millî Gençlik Vakfı İstanbul il kuruculuğu ve Marmara bölge başkanlığı görevlerinde bulundu.

1992'den 2000 yılına kadar Bağcılar belediye başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Esenler belediye başkan adayı gösterildi ve yüzde 48 oy oranıyla Esenler belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den tekrar belediye başkan adayı gösterilen Göksu, yüzde 62,7 oy oranıyla tekrar Esenler belediye başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 65,48 oy oranıyla üçüncü kez başkan seçildi. Günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilidir.

MEHMET TEVFİK GÖKSU ÖZEL HAYATI

Mehmet Tevfik Göksu, Hacer Göksu ile evli olup 4 çocuk babasıdır.