AKP'li Tosun'un 'Almanya enflasyonu' hesabı şaşırttı

07 Aralık 2021 Salı, 11:04

Habertürk'teki Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan AKP'li Resul Tosun'un yaptığı enflasyon hesabı dikkat çekti.

Almanya'da yüzde 150'lik bir enflasyon olduğunu savunan AKP'li Tosun, "Almanya, son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Yüzde 2’den yüzde 5’e çıkmış. Yani yüzde 150’lik bir enflasyon var. Şu an dünyanın yaşadığı bu kriz, . Sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Türkiye'de TÜİK yüzde 21 diyor, diğerleri yüzde 58 falan diyor ama Almanya'da yüzde 150 enflasyon var" dedi.

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