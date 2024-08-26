AKP'li Tuğrul Türkeş: Yerde milletvekilinin kanı var, bununla mı dünya barışını sağlayacağız?

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:15

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:20

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, Halk Tv'den İsmail Saymaz'a TBMM'deki TİP Hatay Can Atalay'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan toplantıda TİP Milletvekili Ahmet Şık'a AKP'li vekiller tarafından yapılan saldırıya ilişkin konuştu.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın provokasyon çıkardığını öne süren Türkeş yapılan saldırıya ilişkin, "TBMM açısından çok kötü oldu. Bir gün önce Mahmut Abbas’ı getiriyorsun. Dünyaya mesaj veriyorsun. Ertesi gün yerde milletvekilinin kanı var. Bununla mı barışı sağlayacağız? Hangi yerde? Bir gün önce Mahmut Abbas’ın ayağının bastığı yerde. Bununla mı biz barışı sağlayacağız? Bununla mı dünya barışına katkı sunacağız?" dedi.

"BENDE BİR ÖRGÜT İNTİBASI VERMİYOR''

Türkeş, ziyaret ettiği Gezi Parkı sanıklarına ilişkin, "Bende bir örgüt intibası vermiyor" dedi. Osman Kavala'yla görüşmesine ilişkin konuşan Türkeş, "Çok dingin. Bu kadar süredir bir nevi beyhude tutukluluğunun içinde olan insan açısından çok aklı başında. Eğitimli insan olmanın farkı diye değerlendirdim. Medeni, aklı başında insan ve çok dingin bakıyor meselelere. İnancı yükselmiş bir şahsiyet gözledim. Ben Tayfun (Kahraman) Bey’in de o kadar genç olduğunu bilmiyordum. Aileleri de çok aklı başında davranıyor" dedi.