AKP'li Tuğrul Türkeş, MHP yönetimine ateş püskürdü: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?

Osman Kavala ve Gezi tutuklularını ziyaret edeceğini açıklamasının ardından MHP'nin hedefi haline gelen AKP'li milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya üzerinden tehditler aldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:57
AKP'li Tuğrul Türkeş, MHP yönetimine ateş püskürdü: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
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Osman Kavala'nın da aralarında olduğu Gezi Davası tutuklularını ziyaret edeceğini açıklayan AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, MHP'nin hedefi haline geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabı üzerinden Tuğrul Türkeş'e verdiği yanıtında "Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış” dedi ve "Düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı. 

MHP'nin hedefindeki Türkeş, Halktv.com yazarı İsmail Saymaz’a konuştu. “2015 yılında seçim hükümetine girdiğim için beni MHP’den ihraç ettiler. Seçim sonrası AK Parti’de yer alınca bununla ilgili de hakaret ettiler” diyen Türkeş, “Soy ismim onları rahatsız etmemeli. 30 yıldır soy ismimden zımnen ekmek yiyorlar. Türkeş’in kendi çocuklarına yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyorlar. Bunu kabul etmem mümkün değil de hadi etsek dağdaki çobanı nasıl aday etti" ifadelerini kullandı. 

'MERMİ'Lİ TEHDİTLER

Saymaz'ın aktardığına göre ayrıca Gezi tutuklusu Osman Kavala’yı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden çeşitli tehditler aldığını ifade eden Türkeş, MHP yöneticilerine "Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?” diye seslendi. 

Buna göre Türkeş, kendisine MHP’li diyen bazı kişiler tarafından "Sana gümüş mermi hazırladım", “Seni mermi manyağı yapacağım” şeklinde tehditler aldı.

AKP'li Türkeş, bunlar karşısındaki tavrını ise “30 yıldır tehdit ediliyorum korkmam” diyerek açıkladı. 

 


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