AKP'li Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: 'Google Maps’ten buldum!'
Fethiye’de olduğu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oteli ile havalimanı arasındaki mesafesini bilen AKP’li vekilin, Bülent Turan olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu, "Benim hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? 74 kilometre olduğu bilecek kadar detaya nasıl hakim?" diye sordu. AKP'li Turan'dan, İmamoğlu'na 'Google Maps' yanıtı geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Temmuz Salı akşamı Habertürk’te Teke Tek yayınının konuğu oldu.
İmamoğlu, burada ‘unutmayacağım’ diyerek, "AKP’nin bir önceki grup başkanvekili, Çanakkale Milletvekili... Twitter’dan bildirim düştü. 'Sayın Başkan havalimanına 74 kilometre mesafedesiniz. Uçağa binip derhal İstanbul’a gelemiyor musunuz?' minvalinde bir eleştiri. Bakın yemek sonrası bir masada oturuyoruz, yan tarafta da otelin sahibi. Döndüm, 'Beyefendi bu otel havalimanına kaç kilometre?'. '74' dedi. Benim hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? 74 kilometre olduğu bilecek kadar detaya nasıl hakim?" açıklamasını yaptı.
Bu sözlerin ardından İmamoğlu’na “Sayın Başkan havalimanına 74 kilometre mesafedesiniz” diyen AKP’linin kim olduğu tartışıldı.
BÜLENT TURAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İmamoğlu’nun konakladığı otelin havalimanına 74 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisini alıp sosyal medya hesabından paylaşanın AKP’li Bülent Turan Olduğu ortaya çıktı.
Esenyurt’taki sel felaketinden sonra Bülent Turan sosyal medyada İmamoğlu’na şu ifadelerle seslenmiş:
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tatildeydim. AKP'li bir vekil havalimanına 74 kilometre uzaklıkta olduğumu yazdı. Hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? Bu detaya nasıl hakim oldu?" sözlerine yine Twitter'dan yanıt verdi.
"GOOGLE MAPS’TEN BULDUM!"
Turan, kaldığı otelin kendisi paylaşım yapmadan önce yapılan haberlerde geçtiğini savundu.
İmamoğlu'na seslenen Turan, "Kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi. Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53. Benim attığım tweetin saati: 21.45. Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum! Komik bile değilsin, zavallı" ifadelerini kullandı.
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