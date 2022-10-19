AKP'li Tuzla Belediyesi çareyi arsa satmakta buldu

19 Ekim 2022 Çarşamba, 13:56

AKP'li Tuzla Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi geçen günlerde gerçekleşti. Toplantıda Tuzla Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi görüşüldü. Meclis'e sunulan 2023 yılı bütçe planlamasına CHP’li meclis üyeleri ret oyu verirken, AKP'li ve MHP’li meclis üyeleri kabul etti.

Bu kapsamda 2023 yılı bütçe planlaması oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında, oy çokluğuyla kabul edilen bütçe planlaması hakkında konuşan CHP Tuzla Grup Başkanvekili Kenan Albayrak, “2022 yılı bütçesi 489 milyon TL iken aynı yıl içinde ilki 274 milyon TL, ikincisi 220 milyon TL olmak üzere iki kez ilave alınarak toplam bütçe 983 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu artışların nedenine baktığımızda sadece projeler şeklinde değerlendirmemiz yanlış olacaktır. Artışların temelinde yanlış ekonomi modelleri ve iyi yönetilemeyen bir ülke olduğunu gayet açık bir şekilde görüyoruz” dedi.

"BÜTÇEMİZİ ALTÜST EDİYOR!"

Konuşmasına ülkedeki ekonomi modelini eleştirerek devam eden Albayrak, “Hiçbir bilimsel verilere dayanmayan yeni yönetim sisteminin ekonomik anlayışı, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ modeli 2022 yılı bütçemizi nasıl altüst ettiğini görüyoruz. En son vaat edilen yanlış ekonomi modeline ve yönetilemeyen bu yanlış sisteme göre yeni gelen 1 milyar 418 milyon TL’lik öngörülen 2023 bütçesinin de yıl sonu itibarıyla 3 milyonu da bulacağını hatta açacağını da ön görmek zor değil.” dedi. Albayrak, vatandaşın mevcut sıkıntılarından bahsederek, “Her geçen gün siz yönetim olarak, Belediye olarak yarını ön göremiyorsanız halk yarınını nasıl ön görsün? Bu sonuçlar halkın çektiği çileyi yaşadığı sıkıntıları birebir aslında göstermektedir. Vatandaşı her geçen gün daha da fazla sıkıntılarla baş başa bırakıyorsunuz. Siz lüks içinde zenginlik içinde yaşarken vatandaşa daha ne kadar fakir kalın, fakir olmak Allah’a yakın olmaktır deyip vatandaşı mağdur edeceksiniz ve ne kadar daha bunu söyleyeceksiniz onu da merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU BÜTÇE TUZLA HALKINA BÜYÜK KÜLFETLER GETİRECEK"

Konuşmasında ülke ekonomisinde de bahseden Albayrak, “Her şey apaçık ortada ve gösteriyor ki hazırlanan bütçenin teknik olarak bütçe kararnamesine uygun olmasına rağmen sonuçları itibarıyla Tuzla halkına ve Tuzla Belediyesi’ne büyük külfetler getireceği de gayet net anlaşılıyor” diyerek konuştu. Ekonomik kriz olmadığını iddia eden yöneticilere karşı konuşan Albayrak, “Dar gelirli vatandaş geçinemiyoruz, faturamızı ödeyemiyoruz çocuğumuzun yediğini kısıyoruz, dışarıda bir çay içemiyoruz diyorsa vatandaş doğruyu söylemiyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı 2023'ün ilk aylarında enflasyonun düzeleceğini söyledi. Açıklamalar bile seçim öncesi sadece zaman kazanmaya yönelik. Seçim öncesi vaatlerden biri de şu an 81 ilde Toplu Konut Projesi. O toplu konutun modelinden tutun ödeme şeklinden tutun dar gelirli vatandaşın ödeme zorluğu çekeceğim zaten bu işin altından kalkamayacağı başka bir dar boğaza geleceği de gayet açık ve net.Vatandaş da bunun farkında" diye konuştu.

"İŞÇİLERİN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ ADINA..."

Konuşmasına Tuzla Belediyesi’nin sorunlarından bahsederek devam eden Kenan Albayrak, “Mevcut başkanı divanına bir yazılı dilekçe veriyoruz adeta dipsiz kuyu. Verdiğimiz yazılı önerge hiçbirinde bize dönmediniz. Belediyemizin çalışanlarını temsilen sendika ile görüşmeleriniz devam ediyor hala sonuçlanmadı. İstanbul’un diğer ilçelerinde belediyelerinin çoğunda sonuçlanmış durumda ama biz Tuzla Belediyesi olarak bu görüşmeleri neden bu kadar uzun süredir uzatıyoruz ve bunları bir an önce bu konuda işçilerin mağduriyetlerini gidermek adına ve çalışanların daha fazla mağdur olmamaları adına bu süreci daha kısa sürede neden sonuçlandıramıyoruz ” diye sordu.

"GELECEK NESİLLERE HAKSIZLIKTIR, VİCDANA VE AKLA AYKIRIDIR"

Tuzla Belediyesi’nin 2023 bütçesini oluşturan gelir kaynaklarının yarısına yakınını arazi ve arsa satışlarının oluşturduğunu belirten Albayrak, “Doğru yapılamayan bir bütçeden dolayı Tuzla Belediyesi kaynak oluşturmak için yüksek oranda toprak sattıkça, Tuzla halkının yarınlarını ve ilçenin geleceğini sıkıntı sokuyor. Belediyelerde arsa satışı olabilir ama bir bütçenin yarısına yakını arsa satışlarından gelir elde etmekle yapılamaz. Bu gelecek nesillere haksızlıktır, vicdana ve akla aykırıdır” ifadelerini kullandı.