AKP’li Uşak Belediye başkanına 18 milyonluk oda

27 Aralık 2022 Salı, 04:00

AKP’li Uşak Belediyesi’nin iki bloku arasında belediye başkanı Mehmet Çakın için yaptırılan makam katı tartışmalara neden oldu.

Fen İşleri Müdürlüğü, başkanlık binası olarak kullanılmak üzere iki blok arasına yapılacak olan ek hizmet binası yapım işini 2021’de 10 milyon 952 bin TL’ye ihale etmişti. Bunun yanında kaba ve ince inşaatı biten ek hizmet binasının iç dizaynı için ise KDV hariç 18 milyon lira harcanacağı belirtildi. Binanın başkan tarafından kullanılacağı ifade ediliyor.

Söz konusu rakam ek bina için geçen günlerde yapılan ihalede yer buldu. İhalenin şartnamesinde, akıllı ev teknik şartnamesinde dokunmatik ekranlardan, hareket dedektörüne pek çok lüks teknolojik ürün yer aldı. Belediye başkanının makamına; aydınlatma, kombi, elektrik ve su vanalarını uzaktan yönetecek dokunmatik ekranlı otomasyon duvar paneli yapılacak. Bina içi ve çevresine takılacak güvenlik kamerası sistemleri hava durumunu ölçebilecek.

"MEVZUATA AYKIRI"

Lüks başkanlık ek binası için yapılan ihaledeki mevzuata aykırılık ise Sayıştay raporuna da yansıdı. Raporda, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başkanlık binası olarak kullanılmak üzere yaptırılacak ek hizmet binası yapım ihalesinin, “Belediye ek hizmet binası kaba İnşaatı yapım işi” ve “belediye ek hizmet binası ince inşaat işleri yapım işi” olarak iki parçaya ayrılarak yapılmasının mevzuata aykırılık olduğu belirtildi.

Enflasyon farkları ve fiyat artışlarının ihale şartnamesinde yer aldığını belirten İYİ Parti eski Uşak merkez ilçe başkanı Hakan Savaş şu ifadeleri kullandı:

“2021’de 10.5 milyon liraya kaba inşaat ihalesi yapıldı. Daha sonra 6 milyon liralık ek ödeme gerçekleşti. Sözleşmede enflasyon farkları ve fiyat artışları belirtilmiş. 2021’e göre yüzde 268 enflasyon farkı dikkate alındığında maliyetin nereye ulaştığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Geçen günlerde teşrifat ihalesi 18 milyon liraya yapıldı. Halısından, masasına, dinlenme odasına otellerin kral dairesinde bulunmayan her şey ihale şartnamesinde var. KDV, fiyat artışları ve enflasyon farkı dikkate alındığında maliyetinin 50 milyon liranın üzerinde olacağını öngörüyoruz.” Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Özcan ise “Bir odanın maliyeti 18 milyon olamaz. Bu para başka yerlere harcanabilirdi, belediyenin bir sürü borcu var onlar ödenebilirdi” dedi.