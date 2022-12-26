Barış Yarkadaş iddiası: 'Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li hazır…'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.

Verilen kararla birlikte İmamoğlu'na siyasi yasak için yargı süreci başlamış oldu.

Skandal karar gündemdeki yerini korurken; eski CHP'li, TV100 yazarı Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘’terörle iltisaklı kişilerin işe alınması” dosyası ile birlikte AKP ve MHP’nin İBB’yi CHP’nin elinden almakta kararlı olduğunu söyledi.

Yarkadaş, siyaset kulislerinde artık İmamoğlu’nun ‘’görevden uzaklaştırılması’’ halinde yerine gelecek ismin bile telaffuz edildiğini iddia etti.

"OYUN PLANI RAFTAN İNDİRİLDİ"

AKP iktidarının, İmamoğlu’nun ‘’terör soruşturması’’ bahane edilerek görevden uzaklaştırılması halinde ne yapılacağına dair oyun planını raftan indirdiğini söyleyen Yarkadaş, 26 Aralık Pazartesi tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki gün konuştuğum İmamoğlu’na yakın bir isim, 'Belediyenin genel bütçesi ve iştirak şirketlerinin hacmi, AKP’nin gözlerini kamaştırıyor. AKP, Başkan İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa hangi şirketi kimin yöneteceği ve şirketlerin yönetim kurullarına kimlerin atanacağı üzerine çalışıyor' diyordu."

"KOLTUKTA ÜÇ İSİM GEÇİYOR"

"AKP kulislerinde dile getirilenlere göre, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması halinde bu koltuk için üç isim geçiyor" diyen Yarkadaş, şöyle devam ett:

"Bunlardan biri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, diğeri Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, diğeri ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen...

Ancak son dönemde ibrenin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i gösterdiği belirtiliyor. Hilmi Türkmen’in son dönemlerde İstanbul sermayesinin gözdesi haline gelen Üsküdar’ı yönettiğine vurgu yapan bazı AKP’liler, 'Hilmi Bey İstanbul’u da rahatlıkla yönetebilir' diyor."