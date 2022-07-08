AKP'li Üsküdar Belediyesi bir cemaatin daha yolunu açıyor

08 Temmuz 2022 Cuma, 10:25

İstanbul’daki AKP’li Üsküdar Belediyesi bir cemaatin talebini daha geri çevirmedi. AKP’li belediye Erenköy cemaatiyle bağlantılı bir dernekle protokol imzalayacak. Üsküdar Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında, Darülhadis İlim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşama Derneği ile protokol imzalanması için AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e yetki verilmesi istendi. Teklifte, derneğin 15 Haziran tarihinde belediyeye başvurarak Validei Atik Mahallesi’nde yer alan taşınmazı sosyal ve kültürel amaçlarla kullanmak üzere kullanmak için 10 yıl süreyle işbirliği protokolü imzalamak istediği ifade edildi.

Derneğin kullanmak istediği taşınmazı da AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden restorasyonunu yapma karşılığında kiralandığı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, CHP grubun ret oylarına karşın AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çoğunluyla AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e dernekle protokol imzalama yetkisi verildi. CHP’li Meclis Üyesi Aziz Yağmur ise “Bu derneğin kamuya yararlı bir iş yapacağı kanaatinde değiliz” diye tepki gösterdi.

TOPBAŞ'I ÖVGÜYLE ANLATTILAR

Söz konusu derneğin internet sitesinde de oldukça dikkat çekici bilgiler yer alıyor. Derneğin internet sitesinde “Dârülhadis’in bugün yirmi yılı aşan tarihinde pek çok ismin katkısı var. Ancak bunlar içerisinde iki isim özel olarak anılmayı hak ediyor. Birincisi en zor zamanlarımızda bizi hem madden hem de manen desteleyen muhterem Osman Nuri Topbaş hoca efendidir…” ifadeleriyle Osman Nuri Topbaş’tan övgüyle bahsedildiği görülüyor. Derneğin sitesinde bu şekilde bahsedilen Topbaş ise Erenköy cemaatinin lideri.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Doğan Tekel de BirGün’e yaptığı açıklamada, “Darülhadis Derneği ile Üsküdar Belediyesi arasında protokol imzalanacak. Belediye zaten TÜRGEV ve Ensar Vakfı gibi vakıflara sürekli tahsisler yapıyordu. Belediye yöneticileri bize ‘Siz belediyemizin sivil toplum örgütlerini desteklenmesine karşısınız’ diyor. Biz ise onlara ‘Aynı muameleyi geçmişte FETÖ’ye de yaptınız hem sizin başınıza hem ülkenin başına bela oldular diyoruz. Sivil toplum örgütlerinin devlet bağımsız olması lazım. Devletin desteklememesi lazım” diye konuştu.

BORCA KARŞILIK ARAZİ

Belediye meclisinin tartışma yaratan bir başka gündemi de belediyeye ait bazı taşınmazların Maliye Hazinesi’ne devrine ilişkin madde oldu. Meclis’e getirilen teklifle, mülkiyeti belediyeye ait olan bazı taşınmazların, belediye iştiraki Üsküdar Belediyesi Peronel A.Ş.’nin vergi borçlarının silinmesi için Maliye Hazinesi’ne devredileceği belirtildi.

Bu teklifte yine CHP grubunun ret oyuna karşı AKP’li ve MHP’li meclis üyelerini oyçokluğuyla kabul edildi. CHP’li meclis üyeleri teklife, “Paranız olmasına rağmen SSK borçlarını ödemeyin belediyenin gayrimenkullerini heba ediyorsunuz. Hangi taşınmazların devri için yetki istediğiniz bile belli değil” diye tepki gösterdi.

TİCARET ALANINI SATACAKLAR

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin de Temmuz ayı oturumunda sert tartışmalar yaşandı. Mecliste, Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi üzerindeki 134 bin metrekarelik büyüklüğündeki belediyeye ait arsanın satışı için yetki istendi. İmar planlarında ticaret alanı olarak belirlenen arsanın satışı için getirilen teklif CHP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşın AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Atilla Özen de yaptığı açıklamada, “Söz konusu alan kreş yahut kütüphane olabilirdi. Arsanın yanındaki alanlardan biri kamulaştırılıp mahallenin göbeğinde halka hizmet sunulabilecek daha geniş bir yapı yapılabilirdi. Ancak bunların hiçbiri konuşulmadan arazinin satılmasına karar verilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.