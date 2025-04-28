AKP'li üst düzey isimden 'gündüz kuşağı programlarına' sert çıkış: 'Gerekirse kanun teklifi vereceğim!'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:09

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:14

Türkiye’de gündüz kuşağında yayın yapan programlarda yaşananlar ve yer alan konular toplumsal düzeni zedelediği gerekçesiyle tepkilere neden oluyor.

Toplumda tepki çeken gündüz programlarıyla ilgili AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman önemli açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU’YU DOLAŞTIĞIMIZDA İNSANLAR ŞİKAYETLERİNİ DİLE GETİRİYORLAR"

Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Anadolu’da sürdürdüğü temasları esnasında televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ciddi şikayetler aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kültür ve Sanat Politikalar Başkanlığı olarak yeni kurulan bir birimiz. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz ve yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Toplantılarımızı yaptık, önümüzdeki dönemde de Anadolu’da toplantılar yapacağız.

Anadolu’yu dolaştığımızda insanlar bizlere gündüz kuşaklarıyla ilgili çok ciddi şikayetlerini dile getiriyorlar. Özellikle gündüz canlı yayınlanan programlarda Türk toplumunun örfüne, ahlakına ve aile yapısına uymayan pek çok yayının ve içeriğin olduğunu ve bunların da bilerek ve ısrarla tekrar edildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil."

"SANKİ BİLEREK VE İSTEYEREK ÖZENDİRME SÖZ KONUSU"

AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak toplumsal düzeni zedeleyen televizyon programlarının düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirten Yayman, gündüz kuşağı programlarının ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bu konuda Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gerekirse bu konuda TBMM’ye kanun teklifi vermeye de hazırım. Şu anda gündüz kuşağı programları bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Burada çocuklarımızın ruh sağlığı, ailelerimizin birliği ve beraberliği, toplumumuzun düzeni, ahlakımız ve manevi değerlerimiz maalesef ayaklar altında.

Bu televizyon programlarında sanki bir özendirme söz konusu, bilerek ve isteyerek özendirme söz konusu, biz bunu doğru bulmuyoruz. Bir kez daha sizin aracılığınızla çağrıda bulunuyorum. Çağrım, sabah kuşağında yayın yapan kişilere, yayıncılara ve herkese ‘lütfen ama lütfen titreyin ve kendinize gelin’ böyle bir yayıncılık politikası kabul edilemez. Sizin amacınız nedir, siz ne yapmak istiyorsunuz. Çarpık ilişkileri topluma anlatmak suretiyle maksadınız nedir, hedefiniz nedir, Türk ailesinden ne istiyorsunuz? Kadınlarımızın bu kadar istismar edilmesi, acıların bu kadar istismar edilmesi asla kabul edilemez."

"GEREKİRSE BİR KANUN TEKLİFİ VERECEĞİM"

Gündüz kuşağı programlarının düzenlenmesi için TBMM’ye kanun teklifi vermeye hazırlandığını ifade eden Yayman, "Anadolu’da her yerde bu programlar ile ilgili çok ciddi şikayetler var. Biliyorsunuz daha önce evlenme programları vardı. Buradan çok ciddi şikayetler vardı, bunlar sona erdi. Bu defa da başka türevli programlarla ilgili çok ciddi şikayetler var. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Gerekirse ben de TBMM’de bu programların bir çerçeveye alınması, gerekiyorsa kaldırılması, gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi, gerekiyorsa yeniden tanımlanması konusunda ben de bir kanun teklifi vereceğim. Bu yapılanları asla kabul etmiyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz; ailedir, çocuklarımızdır, kadınlarımızdır ve Türkiye’nin toplumsal düzeninin sağlanmasıdır. 2025 aile yılında bu canlı yayınlarda aileye karşı sanki savaş açılmış durumda biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. En kısa zamanda bu konuyla ilgili bir düzenleme yapacağız, Anadolu’da sokaktan feryat yükselmekte" şeklinde konuştu.