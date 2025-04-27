AKP'li yönetici kazada hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AKP'li yönetici kazada hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:44

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Sultanhisar ilçesinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü Murat Önder henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil takla atarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Önder araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Önder'i sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan Murat Önder doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.


Etiketler: #AKP #aydın #hayatını kaybetti

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