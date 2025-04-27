MetroPOLL'den dikkat çeken 'ekonomi' anketi: AKP ve MHP seçmeni bile ikiye bölündü!

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, 'Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz' sorusunun sorulduğu anket sonuçlarını paylaştı. Verilere göre katılımcıların yüzde 71,8'i kötü yönetildiğini düşünüyor.

MetroPOLL'den dikkat çeken 'ekonomi' anketi: AKP ve MHP seçmeni bile ikiye bölündü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 09:01

Metropoll Araştırma’nın “Türkiye'nin Nabzı Nisan 2025” anketine göre, yurttaşların büyük çoğunluğu son dönemde ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Katılımcılara  'Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz' sorusunun yönetildiği ankette yurttaşların yüzde 71,8 ekonominin kötü yönetildiğini belirtirken, yalnızca yüzde 24,7’si iyi yönetildiğini söyledi.

Cevap vermeyenler (yüzde 3,5) ise değerlendirme dışı bırakıldı.

Partilere göre ekonomi yönetimi algısı:

AKP seçmeninin yüzde 51,4’ü ekonominin iyi yönetildiğini düşünürken, yüzde 43,5’i kötü yönetildiğini belirtti.

MHP seçmeninin yüzde 54,2’si ekonomi yönetimini olumlu bulurken, yüzde 42,7’si olumsuz görüş bildirdi.

CHP seçmeninin yüzde 96,2’si ekonominin kötü yönetildiğini söylerken, iyi yönettiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 3,1 oldu.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 95,8’i ekonomi yönetimini kötü buldu.

HDP/Yeşil Sol Parti seçmeninin yüzde 91,5’i de ekonominin kötü yönetildiğini ifade etti.

Diğer partilere oy verenlerin ise yüzde 89,9’u ekonomik gidişattan memnun değil.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre belirlenen 26 bölgeyi esas alan 28 ilde, 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında 1202 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı.


Etiketler: #Özer Sencar #MetroPOLL Araştırma

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