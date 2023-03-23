AKP'li vekil Millet İttifakı'nı hedef aldı: Onlar hainlerle yol yürümeye devam etsinler...

AKP Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında muhalefeti hedef alarak, "Onlar hainlerle, teröristlerle yol yürümeye devam etsinler, biz aziz milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz" dedi.

AA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 18:43
AKP'li vekil Millet İttifakı'nı hedef aldı: Onlar hainlerle yol yürümeye devam etsinler...
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AKP Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkyie Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Çakır, Togg'un ön siparişlerinin alınmaya başlandığını hatırlatarak Milli Muharip Uçak'ın pist başı yaptığını ve deprem sonrası yeni konutların temelinin atıldığını dile getirerek, bu projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

En düşük emekli aylıklarına yapılacak zamma da değinen Çakır, şöyle konuştu:

"İnşallah EYT'liler de bundan istifade edecektir. Biz bunları yaparken muhalefet boş durmuyor. Sofralarını genişletme derdindeler. Muhalefet, harami sofrasını, bebek katili Apo'nun özgürlüğü için slogan atan, şehitlerimizin aziz hatıralarına halel getiren, şehitlerimizin kanı elinde olan hainlerle genişletti. Onlar hainlerle, teröristlerle yol yürümeye devam etsinler, biz aziz milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz."


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