Seçim güvenliği için çalışmalarını hızlandıran muhalefet sandık önlemlerini anlattı: En az iki kişi formülü

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

YSK’nin resmi seçim takvimini paylaşmasıyla birlikte, 6’lı masada da sandık güvenliğine yönelik çalışmalar hızlandı. Seçime 54 gün kala göç etmek zorunda kalmış depremzede yurttaşların nasıl oy kullanacağı ve deprem bölgesinde seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi birçok konuda belirsizlik söz konusu.

Siyasi parti temsilcileri ve siyasal iletişim uzmanları konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

ONURSAL ADIGÜZEL (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Seçmenin hareketliliğini inceliyor olacağız. Eğer seçmen, kütüğünü taşımamışsa onları seçim bölgelerine tekrar taşımak için çalışmalar yapağız. 6 parti olarak her sandıkta en az 2 kişi olmak gibi bir amacımız var. CHP örgütleri 250 bine yakın kişiyi görevlendirdi. Bizim kullandığımız bir altyapımız var. YSK’den gelen sonuçları karşılaştırarak verileri takip ediyor olacağız.

(Onursal Adıgüzel)

BUĞRA KAVUNCU (İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı): Islak imzalı tutanakların tamamını elimizde bulundurduğumuz sürece, herhangi bir şekilde oynama olursa bunları yakalayıp ifşa etmek çok kolay. YSK verdiği rakamlarla, alınan ıslak imzalar toplanıp, sağlaması yapılıyor.

(Buğra Kavuncu)

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Gelecek Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı): Deprem bölgelerinde kalan yurttaşların kolayca oy kullanabilmesinin olanakları sağlanmalı. YSK bu süreçte rahat bırakılmalı. Ayrıca mülki idari amirleri gerekli önlemleri almalı. Siyasi partiler ve yurttaşlar da sorumlu davranarak üzerine düşen görevi yerine getirmeli.

(Ayhan Sefer Üstün)

SUAT ÖZÇELEBİ (Siyasal İletişim Danışmanı): Muhalefet, kayıplar, ölümler ve deprem bölgesinde yaşayıp göç edenler için bir takip sistemi kurmalı. Oy vermeleri için özel taşıma organizasyonları yapılmalı. Sandık kurullarının teşkilinde özellikle HDP’nin kapatılması durumunda bir üyenin düşeceğini de hesaba katmak gerekir ve bununla ilgili de önlem alınmalı.

(Suat Özçelebi)

‘ÖZEL EKİPLER KURACAĞIZ’

6’lı masanın Seçim Güvenliği Komisyonu üyesi İlay Aksoy deprem bölgesine yönelik özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Aksoy, “Geçen hafta deprem bölgesindeki baroları ziyaret ettik. Deprem bölgesinde seçim zamanında özel ekipler kurmayı düşünüyoruz. Daha fazla görevli, müşahit ve hukukçular olmasını istiyoruz. Ben de görev verilirse seçim zamanında Hatay ya da Adıyaman’da olmayı düşünüyorum. Çünkü oralarda bize ihtiyaç olacak” ifadelerini kullandı.

(İlay Aksoy)

Depremde yaşamını yitiren ancak ölümü kayda geçmeyen yurttaşların durumunu değerlendiren Aksoy, “Vefat eden birçok kişinin kaydı daha yapılmadı. İnsanlar kendi ölülerini kendi çıkarmak zorunda kaldı. O bölgede bir çalışmaya giriyoruz. Seçim Komisyonu olarak da bu konuda daha net bir çalışma yürüteceğiz. O bölgeyi tanıyan insanlarla da işbirliği içinde olmamız lazım” dedi. Aksoy, bu kapsamda İstanbul Barosu’yla da görüşeceklerini aktardı.

‘ÖNEMLİ OLAN ISLAK IMZA’

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Öztürk, “Deprem bölgesindeki süreci yakından takip edeceğiz. Sandıklarda görevli bulundurmak önemli. Islak imzalı tutanaklarımız olursa bir sorun olacağını düşünmüyorum” yorumunu yaptı.

(Mustafa Öztürk)

CHP Parti Okulu da dün sosyal medya hesaplarından 6 soruda “2023 seçim sürecine ne kadar hazırsınız?” testi paylaştı. “Seçimlerin güvenliğini hep birlikte sağlayacağız” sloganıyla hazırlanan test, seçmenleri hakları konusunda bilinçlendirmeyi ve müşahit olmak için görev talep etmelerini hedefliyor.