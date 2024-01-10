AKP’li vekilden Fatih Altaylı’ya: 'Alçak!'

Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:20

Güncelleme: 10.01.2024 - 09:21

AKP Başiskele İlçe Danışma Toplantısı dün Karşıyaka Kültür Merkezinde gerçekleşti. Toplantıda sözü alan AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, tevhid bayrağı tartışmalarına ilişkin konuştu.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, gazeteci Fatih Altaylı’ya yüklenen Yılmaz, "Medyada da bir el devreye girdi. ‘Eline sağlık’ diyor Fatih Altaylı alçağı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın konuşmasının devamı şu şekilde:

"Galatasaray maçıyla başlatılan toplumumuzu birbirine düşürmeye yönelik senaryolar izliyoruz. Bu senaryoları bozacak olan biziz. İsrail’in etki ajanlarıyla, zihinleri kiralanmış kişilerin harekete geçirildiğini görüyoruz. Kelime- i tevhid bayrağını, bizi birleştiren bayrak, uğrunda öldüğümüz bu bayrağı bile kullanarak şucu bucu diyerek birbirine kırdırmanın senaryolarını görüyoruz.

'BUNLARIN SAYILARI ÇOK'

Bu provokasyonlar artacak. Seçim sürecinde bunlar artacak. Gizli bir el devreye giriyor. Medyada da bir el devreye girdi. ‘Eline sağlık’ diyor Fatih Altaylı alçağı. Bunların sayıları çok ama biz millet olarak her alanda ve sosyal medyada bu birlik ve beraberliğimizi çoğaltmak zorundayız. Birlik ve beraberlik bozuldu mu her oyun kuruluyor."

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın derneklerin bir araya geldiği ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingine katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan şahıs darbedildi. Olayın ardından saldırgan tutuklanırken, gazeteci Fatih Altaylı “Eline sağlık” ifadesiyle bir paylaşım yaptı.

Hakkında sosyal medya paylaşımı ve YouTube kanalındaki programındaki sözleri nedeniyle iki ayrı soruşturma başlatılan Altaylı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.