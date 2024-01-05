Son dakika... Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:33

Güncelleme: 05.01.2024 - 12:23

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ege Akersoy, 1 Ocak'ta Filistin için düzenlenen miting sırasında elinde 'Tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir adlı şahsa yumruk atmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı ise bunun üzerine sosyal medya hesabından "Eline sağlık" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Fatih Altaylı'nın herhangi bir ismi işaret etmeden yaptığı ve daha sonrasında sildiği paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarından resen soruşturma başlatmış ve Altaylı da bu kapsamda ifade vermeye çağrılmıştı.

Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için bu sabah İstanbul Adliyesi'ne geldi. Fatih Altaylı'ya destek olmak üzere adliyeye gelenler arasında Prof. Dr. Celal Şengör de yer aldı.

MAHKEMEDEN YASAK

İfadesinin ardından Fatih Altaylı, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini uygun bularak Altaylı hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirdi.