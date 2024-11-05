AKP'li vekile ABD vizesi engeli: 'Sığınmacı başvurusu var...'

Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:07

AKP 22. ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili Cemal Kaya’nın ABD’ye yaptığı vize başvurusu, "sığınma başvurusu yaptığı" gerekçesiyle reddedildi. Habertürk'ün aktardığına göre, iki dönem vekillik yapan, parlamentoda ABD Dostluk Denetleme Grubu'nda görev yapan, 2003-2013 ve 2013-2023 olmak üzere iki kez 10 yıllık ABD vizesi alan Cemal Kaya'nın yaptığı son vize başvurusu, 'sığınma başvurusu yaptığı' gerekçesiyle reddedildi.

Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok" dedi.