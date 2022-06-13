AKP'li Veysel Eroğlu: 'Eskiden akaryakıt kuyrukları vardı ve uzaydan bile görülebiliyordu'

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:11

Eski Orman ve Su işleri Bakanı, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun ekonominin mevcut durumunun anlattığı konuşmasında AKP iktidarı öncesiyle ilgili ortaya attığı iddia gündem oldu.

Partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Eroğlu, 2002 ile bugünü karşılaştırdığı konuşmasında "Ben buradan gençlere seslenmek istiyorum; Basın mensuplarımız vasıtasıyla da tüm gençlerin bu konuyu bilmelerini istiyorum" diyerek şöyle konuştu:

"O zaman IMF diye bir teşkilat vardı. Türkiye'yi o idare ediyordu. Başbakanlar onların önünde el pençe divan duruyordu. Ben bütün bürokrasiyi çok iyi bilen bir kişiyim. Neticede talimat verirlerdi. ‘Şu kanun çıkacak’ diye. Çünkü borç alan emir alır. 23,5 milyar dolar borç, bankalar iflas etmiş milyarlarca lira borcu bırakıp gitmişler. Bütün kurumların borçları bize kaldı. Biz iktidarı böyle bir dönemde ele aldık."

O dönem de ciddi bir ekonomik kriz olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bu kriz dolayısıyla insanlar akaryakıt bulamıyordu. Akaryakıt istasyonlarının önünde uzun uzun kuyruklar vardı. Ve bu kuyruklar uzaydan bile görülebiliyordu. Akaryakıt pahalı ama sebebi biz değiliz. Dua edin, bol akaryakıt çıksın. Bu bize dışarıdan geliyor. Az önce Ali Bey söyledi. 3 kat fiyatlar arttı. Doğalgaz aldı başını gitti. Ama Allah'a şükürler olsun geçmişte olduğu gibi akaryakıt kuyruklarının uzaydan fotoğrafı çekilmedi. Biz İstanbul'dan gelirken kayınpederim ile birlikte yolda kaldık ve bir iş makinesinin sahibinden rica ederek akaryakıt aldık. Yoksa bulmak mümkün değildi, çünkü kriz vardı” dedi.