Türkiye ve Almanya’da benzin fiyatları birbirine yaklaştı

03 Haziran 2022 Cuma, 09:16

Türkiye'de 95 oktan benzinin litre fiyatı son zamlarla birlikte 26-27 lira aralığında bir seviyeye yükselirken, aynı cins yakıtın Almanya’da 2 euroyu aşan fiyatı, 1 Haziran’da yürürlüğe giren vergi indirimiyle birlikte 1,75 Euro'yla, yaklaşık 29,8 TL seviyesine düşürüldü.

Dünya'da Hilal Sarı'nın haberine göre, son fiyat gelişmeleriyle birlikte Türkiye’de asgari ücretli 4 bin 253 lira 160 litre benzin alabilirken, Almanya’da bin 300 Euro seviyesindeki asgari ücretli bir maaşıyla 742 litre benzin alabiliyor.

Almanya hükümeti, vatandaşını Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları altında ezdirmemek ve bütçelerini rahatlatmak için yürürlüğe koyduğu bir başka önlemle de toplu taşıma ücretlerini sembolik seviyeye çekti.

Bu çerçevede Almanya’da aylık 9 Euro’ya eyalet sınırlaması olmaksızın ülke içindeki tüm toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek. Uygulama şimdilik 3 ay süreli.

9 Euro/TL cinsinden 158 liraya tekabül ederken, İstanbul'da ise aylık abonman ücreti 602 lira seviyesinde.