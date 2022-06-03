Türkiye ve Almanya’da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Türkiye’de asgari ücretli 4 bin 253 lira 160 litre benzin alabilirken, Almanya’da bin 300 Euro seviyesindeki asgari ücretli bir maaşıyla 742 litre benzin alabiliyor.
Türkiye'de 95 oktan benzinin litre fiyatı son zamlarla birlikte 26-27 lira aralığında bir seviyeye yükselirken, aynı cins yakıtın Almanya’da 2 euroyu aşan fiyatı, 1 Haziran’da yürürlüğe giren vergi indirimiyle birlikte 1,75 Euro'yla, yaklaşık 29,8 TL seviyesine düşürüldü.
Dünya'da Hilal Sarı'nın haberine göre, son fiyat gelişmeleriyle birlikte Türkiye’de asgari ücretli 4 bin 253 lira 160 litre benzin alabilirken, Almanya’da bin 300 Euro seviyesindeki asgari ücretli bir maaşıyla 742 litre benzin alabiliyor.
Almanya hükümeti, vatandaşını Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları altında ezdirmemek ve bütçelerini rahatlatmak için yürürlüğe koyduğu bir başka önlemle de toplu taşıma ücretlerini sembolik seviyeye çekti.
Bu çerçevede Almanya’da aylık 9 Euro’ya eyalet sınırlaması olmaksızın ülke içindeki tüm toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek. Uygulama şimdilik 3 ay süreli.
9 Euro/TL cinsinden 158 liraya tekabül ederken, İstanbul'da ise aylık abonman ücreti 602 lira seviyesinde.
Video Haberler
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
- Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Kadıköy'de restoranda yangın
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- AKP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na dert yandılar
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler
- Galip Öztürk tutuklandı
- CHP'li vekillere 'uyarı' yazısı: 'Dikkatli olun'
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Erdoğan için harekete geçtiler
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'