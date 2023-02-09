AKP'li Yayman’ın acı günü: 'Hangisine üzüleyim'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:38

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 09:38

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın, depremin vurduğu Hatay’da iki ağabeyi ve eşleri ile ablası, eniştesi ve yeğenleri enkaz altında kaldı. Bir ağabeyi enkazdan sağ olarak çıkarılan Yayman’ın ablasının ise cansız bedenine ulaşıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin haberine göre; Yayman’ın enkaz altındaki diğer yakınlarının kurtarılması için ise çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da telefonla arayıp yakınlarının durumunu sorduğu Yayman, “Acımız dağlar gibi” diyerek şunları söyledi:

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

“Medeniyetler şehri Hatay’ımız maalesef yerle bir oldu. Güzel şehrimize sanki atom bombası atılmış gibi. Çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Kaybettiğimiz hemşehrilerimize mi, yıkılın şehrime mi, ablama, abimeH mi üzüleyim? Acımız çok büyük. Gün birlik günü. Yüzyılın afetini de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız inşallah. Allah’ım ülkemizi ve aziz milletimizi daha büyük afetlerden korusun. Allah devletimizden razı olsun. Yardım eden herkese sonsuz teşekkür ederiz.”