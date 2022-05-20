AKP’li Yazıcı'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması: 'Dezavantajlı gruplar daha çok etkileniyor'

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:24

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne (RTEÜ) bağlı olarak açılması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası’nın temel atma törenine katıldı.

AKP döneminde bütün sağlık hizmetlerini tek çatı altında Sağlık Bakanlığı bünyesinde birleştirdiklerini söyleyen Yazıcı, “Kaliteyi artırmaya odaklandık. Her insan eşit haklara sahiptir. İnsanları hangi kurumda çalışırsa çalışsın; memur, işçi, esnaf veya işi olmayan vatandaş olsun, ne olursa olsun, ülkemizde sağladığımız sağlık alanındaki hizmet kalitesine eşit şekilde erişme hakkına sahip olması gerekiyor. Sağlık alanındaki bu yatırımlarımızın temelinde bu bakış var. Türkiye büyük, güçlü bir ülke. Hem dış ilişkiler bakımından hem de ülke içerisinde sağladıkları imkanların halkımızın hizmetine sunumu anlamında çok büyük bir hassasiyet içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

HAYAT PAHALILIĞI: ESAS OLAN BİRLİĞİMİZ

Hayat pahalılığının da gündemlerinde olduğunu belirten Yazıcı, “2 yıldır dünyayı kasıp kavuran pandemi sebeplerinden biri olmakla birlikte ülkemizde özellikle dezavantajlı grupların karşılaştığı veya daha çok etkilendiği hayat pahalılığı gündem konusu. Hükümetimiz ilgili birimler bu sorun ile ilgili çalışmalarını günlük ajandalarının başında yer vermek suretiyle takip ediyor. İnşallah bu alandaki sıkıntıları imkanlar ölçüsünde belli bir perspektifle çözüme kavuşturacağız. Esas olan birlik ve bütünlüğümüzdür. Doğru olanın milletimiz için gerekli olanın temsilcisi olanların yanında duruş sergilememizdir. Türkiye'nin büyüklüğü tarihten aldığı sinerji ve sağladığı değerler itibarıyla bu coğrafyada dik ve güçlü duruşu hem ülkemiz açısından son derece kıymetli ve hem de dünya barışı açısından insanlığın kazanımı olarak tarihe geçecek kıymettedir" dedi.