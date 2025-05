AKP'li Zeybekci'den TÜSİAD Başkanı'nın gözaltına alınmasına tepki: 'Kabul edemiyorum, bu benim kişisel görüşüm'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:13

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:13

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ın Şubat TÜSİAD Genel Kurulu’ndaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan yurtdışı çıkış yasağı verilmesine AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den tepki geldi.

Zeybekçi, “Ekonomi Bakanlığım zamanında bizim sanayicimiz, ihracatçımız, iş dünyamızın temsilcileri dünyayı rahat dolaşsın, Avrupa’ya rahat seyahat etsin diye AK Parti hükümetinin o yeşil pasaportu veren bakanıyım ben. TÜSİAD Başkanı'nın mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir” dedi.

Ekonomim'in aktardığına göre, Zeybekci, bunun kendisinin "kişisel görüşü olduğunu ve her yerde de dile getirdiğini" de vurgulayıp şöyle dedi:

"Evet kişisel Bunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak burada oturmanın sorumluluğu ile de konuşuyorum. Ama bu benim partimi değil sadece beni bağlar. TÜSİAD Başkanı'na bir şekilde haber verirsiniz, ‘falanca gün şu saatte sizi şurada bekliyoruz, gelir misiniz‘ dersiniz o da gelir ifade verir. Artı bu ülkede binlerce insanı istihdam eden, milyarlarca dolarlık iş yapan, sektöründe ilk üçte beşte yer alan birine yurtdışı çıkış yasağı koyduğunuz zaman yargının kararıdır eyvallah, yargının kararıdır uygulanmalıdır. Polisi, gümrük memuru da bunu uygulamakla görevli midir, evet görevlidir. Ama bu kararı ben o pasaportları veren bir bakan olarak kabullenmiyorum. Kabul edemiyorum. TÜSİAD Başkanı'nın yurtdışına kaçmasının engellenmesi gibi bir kaygının yaşanmasını normal bulmuyorum. Onun için TÜSİAD Başkanı'nı bu karardan sonra da telefonla ilk arayan insanım. Sonra da geçtiğimiz hafta benim çok yakın bir arkadaşımın önemli bir ameliyatı vardı, iki gün İstanbul’da onun başındaydım. Onunla ilgilenirken vaktim de vardı 'Neredesin başkanım', 'buradayım'... Spontan gelişen bir ziyarettir, iyi ki bu ziyareti yapmışım, gerekçesi bu."

"YARGI SİYASALLAŞMIŞTIR DERSEN..."

Zeybekci, "TÜSİAD sınırları aştı mı sizce?" sorusu üzerine "Ben onu söylemem, ben Türkiye’de insanların belirli kurallar içerisinde her şeyi söyleyebilmesi gerektiğine inanırım. Her şeyi söyleyebilmeli, her şeyi konuşabilmeli insanlar. Ama şunu söylersen de tabi, ‘Yargı siyasallaşmıştır, aldığı kararlar siyasidir’ dersen onun bir sonucu olur" ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Zeybekci, ziyaretinin TÜSİAD'da nasıl karşılandığına ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

"Biz zaten geçen sene bugünlerde TÜSİAD’la çok muhteşem bir çalışma yaptık. Biz aralık ayında, martta, nisanda üç defa çok önemli bir çalışma yaptık saatlerce, hatta günlerce. Sonra o çalışmaları toparladık, geldik burada tekrar düzenledik. Eleştirileriniz ne, çözüm önerileriniz neler, eksiler artılar nedir, yanlışlar ne, önümüzdeki dönemle ilgili gerek Meclise sunulacak, gerekse iktidarın çalışmalarında dikkate alınacak temennileriniz nelerdir? Biz bu çalışmayı 28 civarında sivil toplum kuruluşu ile yaptık. Ama şunu itiraf edeyim, en kaliteli, 'efradını cami ağyarını mani' dediğimiz çalışmayı ben TÜSİAD’dan aldım."

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD'ın 13 Şubat'taki genel kurulunda iktidara yönelik eleştirilerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Turan ve Aras, başlatılan soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta polis eşliğinde ifade vermeye götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Aras ve Turan, 20 Şubat'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişler ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Turan ve Aras'ın “yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları” iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanmış ve hazırlanan iddianamede 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

TÜSİAD yöneticilerinin eleştirileri üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

"TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onun tasallutu olduğu dönemlerin zihniyetidir. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini biliyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlar ayar veriyorlardı. Biz buna dur dedik.

Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD’ın açıklamasıyla sıraya dizilen muhalefeti dikkate almayız. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır. TÜSİAD zihniyetinin ne demek olduğunu hatırlıyoruz.

İşadamı derneğiyseniz işadamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıya baskı altına almaya kalkışmayacaksınız."