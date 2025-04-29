AKP'den 'yurtdışı' yasaklı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a ziyaret

Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:18

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:18

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret etti

Orhan Turan, ziyareti Zeybekci'yle yan yana fotoğrafıyla birlikte X hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Sayın Nihat Zeybekci ile bir araya geldik. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ederim.”

İşte Turan'ın o paylaşımı:





Turan hakkında TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta yapılan genel kurulundaki konuşmasından sonra soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Turan, çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakılmıştı. "Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak"la suçlanan Turan’a beş yıl altı ay 15’er güne kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak kabul edilmişti. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ilk duruşmanın da 20 Mayıs'ta yapılmasına hükmetmişti.







