Cem Boyner'in babası, TÜSİAD'ın kurucularından Osman Boyner yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:36

Güncelleme: 25.04.2025 - 21:02

Türk tekstil ve moda dünyasının isimlerinden Osman Boyner hayatını kaybetti. Moda ve sanayi dünyasında derin izler bırakan Osman Boyner, aynı zamanda Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) de kurucu üyeleri arasında yer alıyordu.

Ali Osman Boyner'in oğlu iş insanı Cem Boyner de acı kaybından sonra babası ve annesinin birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait" ifadesini kullandı.

TÜSİAD'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Osman Boyner'in hayatını kaybetmesi üzerine bir başsağlığı masajı yayınladı.

TÜSİAD'ın masajında şu ifadeler yer aldı:

"Osman Boyner’in vefatı nedeniyle TÜSİAD ailesi olarak derin bir üzüntü içindeyiz.

TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer alan duayen iş insanı Osman Boyner, iş dünyasında vizyoner liderliği ile ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına; tekstil, hazır giyim ve perakende sektörlerinin gelişimine eşsiz katkılarda bulunmuştur. Osman Boyner iş dünyasında oynadığı öncü rolün yanı sıra sosyal sorumluluk bilincinin ve katılımcı iş kültürünün savunucusu olarak da her zaman hatırlanacak bir iz bırakmıştır.

TÜSİAD’ın kurucularından olmanın yanında 1982-1984 yılları arasında derneğin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini, 1985 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Osman Boyner’in, TÜSİAD’ın kurumsal kimliğinin gelişimine, dernek çalışmalarına ve sivil toplum alanına sunduğu değerli katkılara müteşekkiriz. Kendisini derin saygı ve minnetle anıyoruz.

Osman Boyner’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine, Boyner Grup şirketleri çalışanlarına ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz."

CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Ali Osman Boyner'in cenazesi 26 Nisan 2025 Cumartesi günü, Teşvikiye Camii'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası, Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

OSMAN BOYNER KİMDİR?

1926 yılında Kastamonu'nun Tosya'da danyaya gelen Osman Boyner'in babası Osman Feyzi Boyner de iş insanıydı. Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı, Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu bitirdi.

1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük rol oynamıştı.

1960'lı hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, Kerim Kerimol ve Silvano Corsini’nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı.

Beymen, ilk mağazasını 1971'de Şişli’de açtı. Duayen iş insanı Ali Osman Boyner, sadece bir iş insanı değil aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınıyordu.

TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner 2021 yılında hayatını kaybetmiştir.