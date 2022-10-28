AKP'li ZONSİAD Başkanı Selçuk Tepeli'yi 'kınadı', 'Valimizin yanındayız' dedi
Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı ve AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak Valisi Tutulmaz'ı eleştiren FOX TV spikeri Selçuk Tepeli'ye yönelik "kınama" açıklaması yaptı.
Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki 'Cumhuriyet Konseri'ni Bartın'daki maden faciası nedeniyle iptal etti. FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli de, karara canlı yayında tepki göstererek, "41 canın ruhu hala toprak altında. Hiçbir şey yapmamışsın, herkes koltuğunda. Bir de edepsizlik yapıyorlar" dedi. Tepeli, tepkisinde "Zonguldak Valisi kim ya" diye de isyan etti.
Valilik kararını eleştiren Tepeli, Zonguldak Sanayici ve İşadamları Derneği (ZONSİAD) tarafından hedef alındı.
Derneğin başkanı ve aynı zamanda AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı olan Nejdet Tıskaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Valilik kararını eleştiren FOX TV spikeri Selçuk Tepeli, Zonguldak Valisi için canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırarak "Zonguldak Valisi kim ya" sözlerine katılmıyor ve kınıyoruz.
Zonguldak Valimiz Mustafa TUTULMAZ’ın yanındayız."
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