Selçuk Tepeli'den Edip Akbayram tepkisi: Konseri iptal ediyorsun, Zonguldak Valisi kim ya!
FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli, iptal edilen Edip Akbayram konserine tepki göstererek "41 canın ruhu hala toprak altında. Hiçbir şey yapmamışsın, herkes koltuğunda. Bir de edepsizlik yapıyorlar" dedi.
Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki 'Cumhuriyet Konseri'ni Bartın'daki maden faciası nedeniyle iptal etti.
FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli canlı yayında Valilik kararını okuyarak duruma tepki gösterdi.
Tepeli, sunduğu akşam haberlerinde Valilik kararını okuyarak, "Sen bir şey yaptın mı Vali olarak? Bu ülkenin Valisi olarak bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın. Bu ülkenin derdiyle tasasıyla uğraşan bir sanatçının konserini iptal ediyorsun. Zonguldak Valisi kim ya!" ifadelerini kullandı.
Vali'ye seslenerek Amasra'daki maden faciasında ne yaptığını soran Tepeli, "Sen bir şey yaptın mı Vali olarak? Bu ülkenin Valisi olarak bir şey yaptın mı? Zonguldak Valisi kim ya!" diye sitem etti.
Selçuk Tepeli, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
- O müessif olay nedeniyle valilik bunu yayınlıyor. Sen bir şey yaptın mı Vali olarak? Bu ülkenin Valisi olarak bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın. Bu ülkenin derdiyle tasasıyla uğraşan bir sanatçının konserini iptal ediyorsun. Zonguldak Valisi kim ya!
- Kimden emir alıyor bu insanlar? Neyin konserini iptal ediyorsun sen! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserini iptal ediyorsun. 41 canın ruhu hala toprak altında. Hiçbir şey yapmamışsın, herkes koltuğunda. Bir de edepsizlik yapıyorlar.
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