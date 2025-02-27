AKP'liler CHP üyelerini linç etmişti: 6 yıl sonra karar!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:45

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:57

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden bir gün sonra Üsküdar’da Yüksek Seçim Kurulu önünde AKP’liler tarafından linç edilen CHP Gençlik Kolları yönetici, üyeleri ve sandık sorumlu yurttaşlara ilişkin davada mahkeme, 6 yıl sonra karar verdi. Dava sosyasındaki 5 sanıktan 4’ü suçlu bulundu.

Av. Onur Cingil, mahkeme kararıyla ilgili açıklama yaptı. Karara ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2019 Yerel Seçimlerinde (iptal edilen ilk seçimin ertesi günü), Üsküdar’da Seçim Kurulu önünde AKP’liler tarafından CHP Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri ile oyları bekleyen sorumlu yurttaşların linç edilmesine ilişkin dosyada 5 Sanıktan 4’ü suçlu bulundu.

6 Yılda, 18 celse süren hukuki mücadelede, dosya 3 hakim, 2 mahkeme, sayısı takip edilemeyen savcı, 2 Yerel ve 1 Genel Seçim gördü.

''YARGI ELİYLE KORUNDU''

Başından beri, buradaki suçun, bir kişinin bir kişiyi yaralaması olmadığı ifade edilmekle, tüm sanıkların müşterek fail olarak ortak hareket ederek bir linçte bulunduğu ifade edilse de Mahkeme basit yaralama boyutunda durumu değerlendirdi ve her ne kadar suç tespitleri olsa da, çok düşük cezalar ile erteleme kapsamına sokularak bir nevi sanıklar yargı eliyle korundu.

Suçluların tespit edilmesi açısından olumlu olan bu kararda, suçlulara asıl hak ettikleri cezalar verilmediği için 3 farklı itiraz yapıldı.

Bu dosya birkaç seçim ve birkaç yıl daha görecek olsa bile, suçlular tam olarak hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek.

Kamuoyuna duyurulur.''