AKP'nin 4 il başkanlığına atama yapıldı

AKP Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 23:23
AKP'nin 4 il başkanlığına atama yapıldı
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Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.

Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

 


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