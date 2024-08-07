AKP'nin 4 il başkanlığına atama yapıldı

Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.

Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleriyle Rize İl Başkanlığına Sn. Yılmaz Katmer atanmıştır.



Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Hikmet Ayar’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/zQlAYHaWS2