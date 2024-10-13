AKP'nin acı günü: Betül Önderoğlu hayatını kaybetti

AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

AKP'nin acı günü: Betül Önderoğlu hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:39

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun."


Etiketler: #AKP #Ömer Çelik #hayatını kaybetti

İlgili Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın acı günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın acı günü
AKP'li Kirişci'nin acı günü: Kalp krizi geçiren damadı kurtarılamadı

AKP'li Kirişci'nin acı günü: Kalp krizi geçiren damadı kurtarılamadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın acı günü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler