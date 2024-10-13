AKP'nin acı günü: Betül Önderoğlu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:39

Güncelleme: 13.10.2024 - 13:39

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun."