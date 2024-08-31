MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın acı günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti. Acı haberin duyulmasının ardından MHP, Yıldız için bir taziye mesajı yayımladı.

AA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:18
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın acı günü
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız yaşamını yitirdi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.


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