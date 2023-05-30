AKP'nin Atatürk temalı son seçim videosu gündem oldu
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları için hazırlanan Atatürk'lü son videosu, seçim sonrasında da sosyal medyada gündem oldu. Videoda Atatürk’ün konuşmalarından kesitlerin yer aldığı videoda AKP'nin faaliyetlerine yer verildi.
AKP tarafından hazırlanan ve seçimden saatler önce yayınlanan 'Atatürklü video' seçim sonrasında yeniden gündem oldu.
Seçim videosunda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku'ndan kesitlere, meclis açılış konuşmalarına yer verildi.
Atatürk’ün konuşması boyunca da AKP iktidarlarının çalışmalarından örnekler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yabancı liderlerle olan buluşmalarından ve yurt gezilerinde halkla buluşmalarından karelere yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan geçerli oyların yüzde 52,18'ini alırken Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy aldı.
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